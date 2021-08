Começaram hoje (9/08) as filmagens de Fazendo meu Filme, coprodução da Galeria Distribuidora, Panorâmica e Grupo Telefilms, estrelado por Bela Fernandes. Com direção de Pedro Antônio, a comédia romântica baseada no best-seller de Paula Pimenta será gravada durante quatro semanas no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte.

A escritora mineira, que também assina o roteiro, fará duas participações especiais no filme, uma delas acompanhada por seu marido e a filha Mabel.

Além de Bela Fernandes como Fani, Fazendo meu Filme tem Xande Valois como Leo, Giovanna Chaves como a antagonista Vanessa e Caio Paduan como o professor Marquinho. A atriz Alanys Souza será Gabi, a Júlia Svacina será Natália, a Kíria Malheiros será Priscila, e o ator Pedro David será Rodrigo. Já Samara Felippo viverá Cristiana, mãe da Fani.

O filme conta a história de Fani (Bela Fernandes), uma adolescente igual a tantas outras, que adora as amigas, estuda para passar nas provas da escola, vive apaixonada e é louca por cinema. Durante o ano letivo, sua mãe insiste que ela participe de uma seleção para fazer intercâmbio no exterior. E quando Fani passa em primeiro lugar, tem de lidar com seus sentimentos e conflitos internos ao se descobrir apaixonada por alguém inesperado.

Produzido por Rodrigo Montenegro, da Panorâmica, e Gabriel Gurman, da Galeria Distribuidora, Fazendo meu Filme é dirigido por Pedro Antônio (“220 Volts”, “Um Tio Quase Perfeito” 1 e 2, “Tô Ryca” 1 e 2, e “Os Salafrários”), que também assina o roteiro ao lado de Paula Pimenta e Bruna Horta. A estreia da comédia romântica está prevista para 2022, com distribuição da Galeria Distribuidora.