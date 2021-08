Fazer com que o Rio volte a liderar a produção audiovisual do país é uma promessa de campanha do prefeito Eduardo Paes que começa a sair do papel. A Rio Filme anunciou editais que somam R$ 20 milhões para produção de documentários e filmes de ficção e animação. A reformulação da empresa municipal está sendo feita em parceria com a Firjan. O anúncio foi feito em evento nesta terça-feira (17/8), no Palácio da Cidade.

“A Firjan é parceira da Prefeitura do Rio para a reativação da indústria criativa, apontada por estudos internacionais como a indústria da retomada da economia pela transversalidade que ela ocupa: 70% dos orçamentos são distribuídos para outros setores”, sintetizou Leo Edde, vice-presidente da Firjan, presidente do Conselho Empresarial da Indústria Criativa da federação e também do Sindicato Interestadual da Indústria Audiovisual (Sicav). A Firjan também vai contribuir com o novo planejamento estratégico da Rio Filme.

Durante o evento, o presidente da Firjan, Eduardo Eugenio Gouvêa Vieira, classificou a ocasião como “dia de festa”, ao saudar o prefeito e os demais envolvidos no projeto. “A Prefeitura traz luz para o audiovisual e renova a Rio Filme. E a Firjan está junto para apoiar cada vez mais esse setor que emprega um enorme grupo, como diretores, produtores, artistas. Parabéns ao prefeito e ao Leo Edde, do Sicav, que muito trabalhou para esse dia. Quero cumprimentar a todos na pessoa de Luiz Carlos Barreto, que nos inspira, exemplo da resiliência dos profissionais do setor”.

O prefeito Eduardo Paes está na disputa com São Paulo para que o Rio assuma o primeiro lugar na produção audiovisual, sem restrições: “Com a cultura e a liberdade de expressão sob ataque, o Rio tem a obrigação histórica e moral de mostrar que, aqui, censura não”. A plateia aplaudiu.