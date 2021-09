Gloria Pires e Maisa estarão juntas pela primeira vez nos cinemas em Desapega!, nova comédia dirigida por Hsu Chien (Ninguém Entra, Ninguém Sai e Quem Vai Ficar com Mário?). O longa, que tem seu roteiro assinado por Leandro Matos (Amor.com, Samantha!) e conta ainda no elenco com Marcos Pasquim, Matheus Costa, Malu Valle, Wagner Santisteban, Polly Marinho e Carol Bresolin, começou a ser rodado nesta terça-feira (21/09), no Rio de Janeiro.

No filme, Gloria Pires e Maisa serão mãe e filha e, acima de tudo, melhores amigas. Após sete anos controlada de seu vício em compras, Rita (Gloria Pires) está toda trabalhada no equilíbrio. Ela lidera um grupo de apoio a compradores compulsivos, é bem-sucedida como organizadora pessoal e está começando um novo romance com Otávio (Marcos Pasquim). Nada parecia ser capaz de apagar o brilho de Rita, até ela receber a notícia de que Duda (Maisa), sua filha única, tem planos de sair de casa.

Além da relação de amor e cumplicidade entre Rita e Duda, a comédia ainda explora outros núcleos, como o excêntrico grupo de apoio a compradores compulsivos liderado por Rita e os divertidos funcionários do escritório de contabilidade onde Otávio (Marcos Pasquim) e Guto (Matheus Costa), namorado de Duda, trabalham.

Desapega! é uma produção da Rubi Produtora, em coprodução com Bronze Filmes, Audaz Filmes e Telecine, e tem previsão de estreia nos cinemas para 2022. A Imagem Filmes é a distribuidora responsável pelo lançamento.