V Mostra Sesc de Cinema reúne 33 obras de todas as regiões do Brasil

Foto: “Na Estrada sem Fim Há Lampejos de Esplendor”

De 1º a 30 de novembro, serão exibidas, de forma gratuita e on-line, 33 obras de todas as regiões do país vencedoras da V Mostra Sesc de Cinema (MSDC). No total, 27 curtas, dois médias e quatro longas estarão disponíveis no site www.sesc.com.br/mostradecinema. Entre os temas dos filmes selecionados estão protagonismo feminino, povos originários, questões ambientais e sociais, arte e outros.

Ao longo de todo o mês de novembro serão exibidas obras de 22 estados e do Distrito Federal. Também serão disponibilizadas dez produções infanto-juvenis, de realizadores de Alagoas, Bahia, Distrito Federal, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Roraima e São Paulo. Dos filmes selecionados nesse ano, 20 foram realizados por homens e 13 por mulheres, o que demonstra a presença feminina cada vez maior na produção audiovisual nacional. A programação do evento contará ainda com a exibição de mostras nos panoramas estaduais com mais 305 filmes, ampliando ainda mais a visibilidade para cineastas de cada estado.

A Mostra Sesc de Cinema vem se consolidando como um dos principais canais de incentivo e fomento ao cinema independente do país. O projeto reúne produções que não conseguem encontrar espaço nos circuitos comerciais de cinema. Em 2022, chega à sua quinta edição premiando, com mais de R$ 100 mil em licenciamentos, obras vencedoras da mostra nacional.

Lançado em 2017, o concurso busca incentivar e dar visibilidade à produção cinematográfica brasileira que não chega ao circuito comercial de exibição, contribuindo para a promoção e o lançamento de novos talentos de todo o país.

Confira a lista dos 33 filmes selecionados para a V Mostra Sesc de Cinema: