“O Lado Bom de Ser Traída”, novo filme brasileiro da Netflix, inicia produção

Já começaram as gravações do novo filme brasileiro da Netflix, “O Lado Bom de Ser Traída”, estrelado por Giovanna Lancelotti e Leandro Lima. Recheada de cenas picantes, a produção é baseada no livro de mesmo nome escrito por Sue Hecker, pseudônimo da escritora brasileira Debora Gastaldo. A obra é um sucesso de público, com mais de 16 milhões de e-books lidos, e ganhará vida nas telas com um elenco que traz nomes como Camilla de Lucas, Micael, Bruno Montaleone e Louise D’Tuani.

Com filmagens nas cidades de São Paulo e Ilhabela, no litoral paulista, o longa conta a história de Babi (Giovanna), que, após ver seu sonho de casamento ser arruinado por uma traição, decide não entregar seu coração para mais ninguém. Mas uma paixão avassaladora e uma série de ameaças vão colocá-la no centro de uma disputa arriscada regada a sexo, amor e perigo.

Produzido pela Glaz Entretenimento, “O Lado Bom de Ser Traída” é dirigido por Diego Freitas, que estreou seu primeiro filme na Netflix, “Depois do Universo”, na última semana. A roteirista do novo longa é Camila Raffanti, com colaboração de Davi Kolb, um dos roteiristas da primeira temporada da série brasileira “Bom Dia, Verônica”.