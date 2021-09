A operadora de TV paga via satélite Sky abriu as inscrições do Faciuni Bolsas, concurso cultural desenvolvido pela DIRECTV Latin America, em parceria com a Sundance Collab, a USC School of Cinematic Arts e a Creative Artists Agency (CAA), que irá premiar com uma bolsa de estudos o melhor curta-metragem desenvolvido por estudantes de cinema e audiovisual. Os alunos poderão se inscrever no site www.faciuni.com, até o dia 30 de dezembro.

O Faciuni Bolsas, que está em sua sexta edição nacional, tem o objetivo de apoiar e divulgar os trabalhos dos estudantes da América Latina, colaborando com a formação e desenvolvimento profissional desses jovens. Além do Brasil, o concurso cultural também acontece em outros oito países, como Argentina, Chile, Colômbia, Equador, Peru, Porto Rico, Uruguai e Venezuela e já entregou mais de 20 bolsas de estudos.

Para participar, os alunos devem produzir e enviar um curta-metragem original de própria autoria passando por todas as etapas de produção, de no máximo 10 minutos.

O processo de seleção ocorrerá em duas etapas:

1. Entre os dias 9 e 23/01/2022: eleição de três finalistas por um júri que inclui profissionais da DIRECTV, CAA e executivos da indústria de televisão e cinema;

2. Entre os dias 4 e 18/02/2022: votação online e do júri para eleger o vencedor. Os resultados serão divulgados até o dia 29 de abril de 2022.

O estudante selecionado ganha uma bolsa de estudos on-line para participar de um curso da Warner Bros e um prêmio no valor de R$ 20 mil para investir em equipamentos ou projetos audiovisuais. A instituição de ensino do ganhador também levará um prêmio de R$ 10 mil.