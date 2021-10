O Festival NOIA completa 20 anos no Estado do Ceará, promovendo exibições de filmes, debates, oficinas de formação em audiovisual, shows de bandas, exposições de fotografia etc., num diálogo permanente entre Cultura e Educação. O evento está com inscrições abertas e prorrogadas até o dia 8 de outubro para a Mostra Brasileira de Cinema Universitário, Mostra Cearense de Fotografia Universitária e Mostra Cearense de Bandas Universitárias.

Os realizadores podem inscrever seus curtas-metragens, suas fotografias e suas bandas de forma online, gratuitamente, através de um formulário no site www.festivalnoia.com.br. Lá também constam os três Regulamentos e mais informações importantes para essa etapa do evento.

O festival vai acontecer de forma presencial e online, de 7 a 13 de dezembro, no Cinema do Shopping Benfica, em Fortaleza/CE, e no YouTube do Festival NOIA.

Habitualmente, além das mostras competitivas de curtas-metragens (nacional e cearense), fotografia e bandas universitárias, a programação completa inclui sessões especiais de filmes dos cineastas homenageados, mostra de curtas universitários sul-americanos, sessão NOIA Acessível (com audiodescrição e legendagem para surdos e ensurdecidos), workshops, debates pós-exibição, performances, interferências, VJs, videomapping, Seminário e Fórum do Audiovisual Universitário. Além disso, após o festival, ocorre anualmente as itinerâncias local, nacional e internacional, mostras televisivas e na internet.