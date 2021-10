Durante a primeira semana de programação, a Mostra Internacional de Cinema em São Paulo computa os votos do público dos filmes que participam da 45ª edição do evento. As obras que integram a Competição Novos Diretores que foram mais bem votadas serão submetidas ao Júri, que avaliará e escolherá os longas vencedores do Troféu Bandeira Paulista — uma criação da artista plástica Tomie Ohtake— na categoria Melhor Filme. Os jurados também podem premiar obras em outras categorias. Os vencedores serão anunciados no dia 3 de novembro, durante a cerimônia de encerramento da 45ª Mostra.

A FELICIDADE DAS COISAS, de Thais Fujinaga (Brasil)

- disponível na Mostra Play

Exibido na seção Bright Future do Festival de Roterdã

BOB CUSPE – NÓS NÃO GOSTAMOS DE GENTE, de Cesar Cabral (Brasil)

- dia 29/10, exibição gratuita no Vão Livre do MASP

Vencedor do Prêmio Contrechamp no Festival de Cinema de Animação de Annecy.

CLARA SOLA, de Nathalie Álvarez Mesén (Suécia, Costa Rica e Bélgica)

- dia 02/11, às 18h, no Espaço Itaú Frei Caneca 3

Exibido na Quinzena dos Realizadores do Festival de Cannes.

COLMEIA (Hive), de Blerta Basholli (Kosovo, Suíça, Macedônia do Norte, Albânia)

- dia 02/11, às 15h50, no Reserva Cultural

Vencedor do Grande Prêmio do Júri, do prêmio do público e de melhor direção na seção World Cinema – Dramatic do Festival de Sundance.

COMPARTMENT Nº 6, de Juho Kuosmanen (Finlândia, Alemanha, Estônia, Rússia)

- 29/10, às 17h20, no CineSesc

- 03/11, 19h10, no Reserva Cultural 1

Vencedor do Grande Prêmio do Júri no Festival de Cannes.

LARANJAS SANGRENTAS (Oranges Sanguines), de Jean-Christophe Meurisse (França)

- disponível na Mostra Play

Exibido no Festival de Cannes.

MURINA, de Antoneta Alamat Kusijanovic (Croácia, Brasil, EUA, Eslovênia)

- 31/11, às 14h, no Espaço Itaú Frei Caneca 1

- disponível na Mostra Play

Vencedor do Prêmio Camera d’Or para melhor primeiro longa-metragem no Festival de Cannes.

OLGA, de Elie Grappe (Suíça, Ucrânia, França)

- disponível na Mostra Play

Vencedor do SACD Award para melhores novos autores na Semana da Crítica do Festival de Cannes.

ONODA – 10 MIL NOITES NA SELVA (Onoda, 10,000 Nights In The Jungle), de Arthur Harari (França, Japão, Alemanha, Bélgica, Itália, Camboja)

- 01/11, às 18h, no Reserva Cultural 1

- 03/11, 20h40, no Espaço Itaú Augusta

Exibido na seção Um Certo Olhar do Festival de Cannes.

PEGANDO A ESTRADA (Hit the Road), de Panah Panahi (Irã)

- 30/10, às 20h10, no Espaço Itaú Frei Caneca 2

- disponível na Mostra Play

Exibido na Quinzena de Realizadores do Festival de Cannes e no Festival de Londres.

PEQUENA PALESTINA, DIÁRIO DE UM CERCO (Little Palestine, Diary Of A Siege), de Abdallah Al-Khatib (Líbano, França, Catar)

- disponível na Mostra Play

Exibido no Visions du Réel e na ACID Cannes.

VOCÊ PARECE COMIGO (Tu Me Ressembles), de Dina Amer (França, Egito, EUA)

- 29/10, às 13h30, no Espaço Itaú Frei Caneca 5

- 01/11, às 16h, no Reserva Cultural 1

- 03/11, às 16h10, no Espaço Itaú Frei Caneca 1

Exibido na Jornada dos Autores do Festival de Veneza.

WHO WE ARE – A CHRONICLE OF RACISM IN AMERICA, de Emily Kunstler, Sarah Kunstler (EUA)

- 31/10, às 20h10, no Espaço Itaú Frei Caneca 1

Vencedor do Prêmio do Público no festival SXSW.