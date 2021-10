O Telecine passará a ofertar seu conteúdo em streaming também pelo Globoplay. A consolidação da oferta do Telecine no Globoplay visa aprimorar a experiência dos usuários, além de trazer ganhos de sinergia para as operações.

O projeto de migração deverá ser concluído até o fim de 2021. Com a unificação, os assinantes do Telecine terão acesso aos conteúdos on demand e aos seis canais lineares de cinema no Globoplay. O Telecine terá uma área personalizada dentro do app e da versão web do Globoplay, num modelo conhecido como channel, já utilizado na oferta do Première e do Combate. Não será necessário ser assinante do Globoplay para consumir o conteúdo do Telecine, que continua condicionado a uma assinatura específica.