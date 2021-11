Durante seis anos a cineasta Tenille Bezerra acompanhou o cantor Mateus Aleluia em uma jornada que atravessa o documentário Aleluia, o Canto Infinito do Tincoã. O filme, distribuído pela Descoloniza Filmes, tem sua estreia durante a semana da Consciência Negra, no dia 18 de novembro.

Livre pensador, filósofo e poeta, Mateus Aleluia é um artista que como poucos consegue olhar dentro dos olhos do século, suas canções são reflexo de uma profunda ligação com a arte de viver. “O sonhador, o homem d’arte, é um anunciador daquilo que há de vir”, ele revela em uma das cenas do documentário que atravessa o início da sua carreira no grupo vocal “Os Tincoãs” e deságua na expressão artística atual de Mateus.

O filme transita entre Luanda e Cachoeira sem fazer distinção dos lugares, compondo uma geografia íntima, onde o tempo passeia e a todo momento se bifurca. E dialoga com o ponto de vista do personagem, suas memórias, criando um imaginário da sua visão de mundo, cuja expressão poética encontra abrigo no trabalho musical, e indo além, revelando um agudo pensador do Brasil nos dias atuais.

Aleluia, o Canto Infinito do Tincoã é uma produção da Sanzala Cultural e da Talismã Filmes, e marca a estreia de Tenille Bezerra na direção de longa-metragem.