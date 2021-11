Arrigo Barnabé é maestro, compositor, cantor, ator e personagem principal do longa-metragem “Amigo Arrigo”, que chega aos cinemas no dia 4 de novembro. Com direção de Alain Fresnot e Junior Carone, produção da A.F Cinema e distribuição da Elo Company, o filme revisita a carreira do cantor, desde sua chegada à São Paulo, vindo do Paraná, até os dias atuais, e mostra suas diversas facetas, como compositor de óperas, trilhas sonoras, músicas eruditas e missas.

O documentário, que participou do festival In-Edit Brasil, poderá ser assistido no Espaço Itaú Frei Caneca (SP), Espaço Itaú Rio de Janeiro, Espaço Itaú Brasília e no UNA Cine Belas Artes (BH).

Com depoimentos de personalidades como Tom Zé, Arnaldo Antunes, Caetano Veloso e Elis Regina, e ricas imagens de arquivo e entrevistas, o longa apresenta a vida do multiartista por meio de sua representatividade no movimento cultural da São Paulo Vanguarda e sua importância na música brasileira.

O reconhecimento de Arrigo Barnabé se deu após o lançamento de seu primeiro disco “Clara Crocodilo”, em 1980, que foi recebido pela crítica como a maior novidade da música brasileira desde Tropicália. Em suas canções, é comum encontrar o canto falado e a técnica dodecafônica atrelada ao som erudito.

Hoje, aos 70 anos de idade, com mais de 40 anos de carreira, Arrigo recebe esta homenagem pelo seu trabalho e por nossa herança cultural, em formato documental.