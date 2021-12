“Insânia”, a nova série original produzida por Star Original Productions, protagonizada por Carol Castro, Rafaela Mandelli, Bella Camero, Eucir de Souza, Rafael Losso e Samuel de Assis. A série produzida pela Star Original Productions é composta por oito episódios e estreará no Star+ em 3 de dezembro no Brasil, e chegará em breve para os demais países da América Latina.

“Insânia” acompanha a história de Paula, uma policial científica que é internada em uma misteriosa clínica psiquiátrica após uma tragédia familiar. Lá, sua mente vagueia por caminhos sombrios e duvidosos, chegando à beira da insanidade, enquanto investiga o verdadeiro motivo de sua hospitalização desvendando uma conspiração aterrorizante.

Ravel Cabral, Thomas Aquino, Lourinelson Vladimir, Fabio Marcoff, Leonardo Goulart, Rosana Stavis, Luthero Almeida e Pedro Inoue completam o elenco da série.

Com ideia original de Lucas Vivo e roteiro de Marcelo Slavich, Walter Slavich, Flor Canosa, García Lagos e Lucas Vivo, a série é dirigida por Gustavo Bonafé (Irmandade e O Doutrinador) realizada localmente pela Intro Pictures saindo do eixo Rio-São Paulo, buscando locações incríveis no Paraná, perto de Curitiba e Lapa. Parte da série foi também gravada no Uruguai.