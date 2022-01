A HBO Max estreia o longa Júpiter, uma produção Max Original e Dona Rosa Filmes, em associação com o selo Particular Crowd da WarnerMedia, dia 21 de janeiro, na plataforma de streaming. O filme é dirigido e roteirizado por Marco Abujamra e estrelado por Rafael Vitti.

Júpiter marca a carreira de Rafael Vitti por ser o primeiro longa-metragem protagonizado pelo ator. Além de Rafael Vitti, o elenco reúne Orã Figueiredo, Guta Stresser, Brenda Sabryna, Augusto Madeira, Bruce Gomlevsky, Patricia Selonk, Marcelo Rodrigues Filho e Maurício Pianco.

O longa acompanha Mario (Orã Figueiredo), um detetive particular de cerca de 50 anos, especializado em flagrantes de adultério. Após uma perseguição, ele sofre um infarto e sua vida começa a mudar. Ao voltar para casa, descobre que tem um filho de 17 anos, chamado Júpiter (Rafael Vitti), e que vai ser obrigado a cuidar dele dali para frente. Acontece que Mario é casado com Teresa (Guta Stresser) há 25 anos, e Júpiter é fruto de uma relação extraconjugal, o que complica ainda mais a vida do detetive. Uma relação conturbada entre os dois se inicia, baseada no conflito de gerações e na estranheza da súbita paternidade.

Mario tenta introduzir Júpiter no mundo da investigação, mas o garoto é absolutamente inepto para a função. Depois de algumas desventuras e frustrações, descobre que ele tem outro talento: o xadrez, que aprendeu jogando pela internet. Júpiter é um jogador incrível, e Mario percebe que através do filho pode ter a chance de fazer parte de algo importante na vida pela primeira vez. Em certo momento, Mario se vê numa situação inusitada em que é obrigado a levar, em sua van, a equipe carioca de xadrez para um torneio em Juiz de Fora. Nessa viagem, Júpiter se aproxima de outros jovens da sua idade que também jogam xadrez e acaba se apaixonando por uma menina da equipe.