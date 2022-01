Em “O Segundo Homem”, a história se passa em um futuro próximo, onde o porte de armas é liberado no Brasil e a ação das milícias aumenta progressivamente, elevando a violência no país a níveis sem precedentes. Neste cenário caótico, Miro (Anderson di Rizzi) decide proteger sua família se alistando na Legião Estrangeira, que chega em missão para ajudar as forças de segurança brasileiras. Mas o que Miro não esperava era levar a guerra para dentro de sua casa, atingindo sua própria família, Rosa, 7, e Solange (Lucy Ramos).

Drama com tons de suspense e thriller psicológico, “O Segundo Homem” traz no elenco Anderson Di Rizzi, Lucy Ramos, Cleo, Wolf Maya, Negra Li, Pedro Carvalho, Luis Navarro, Filipe Roseno, Carol Godoy, Beto Schultz e Domingos Meira.

Thiago Luciano assina a direção. O roteiro é escrito por Thiago junto de Herbert Bianchi, a produção é da Luc Filmes em coprodução com Zero Grau Filmes e 13th productions.

O longa, ainda em sua fase de finalização, foi adquirido pelo grupo Disney, que o lançará com exclusividade na plataforma de streaming Star Plus no dia 12 de janeiro.