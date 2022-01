A próxima edição do Rio2C, que acontece de 26 de abril a 01 de maio, na Cidade das Artes – depois de um intervalo forçado, sem a realização do evento presencial, por conta da pandemia –, abriu as inscrições para as Rodadas de Negócios e Pitching do mercado audiovisual.

Depois de promover 1537 reuniões entre profissionais do setor, gerando mais de R$ 180 milhões em projetos firmados em 2019, o maior encontro de criatividade da América Latina volta este ano com a participação de 208 players – incluindo mais de 30 novas empresas internacionais – e mais de 300 executivos do mercado global em busca de novas parcerias para projetos originais nos segmentos de ficção, documentários/factual e Kids, em diversos estágios de produção.

Embora a maioria dos encontros sejam presenciais, alguns players internacionais participarão virtualmente. Entre as novidades desta edição estão a presença de distribuidoras de cinema, que procuram conteúdo para ser exibido nas telonas do país, e de empresas do mercado editorial e de games interessados em negociar propriedades intelectuais a serem adaptadas para o formato audiovisual.

Estão confirmados executivos de empresas dos mercados nacional e internacional, incluindo grandes players, como Warner Media, Red Bull Studios, Star+, Amazon Studios, Netflix, Globoplay, Discovery, Paris Filmes e Sony Pictures, Viacom International Studios e The Walt Disney Company entre muitos outros. A lista completa de players pode ser vista no link www.rio2c.com/players, enquanto as orientações para a inscrição de projetos nas rodadas de negócios está disponível em www.rio2c.com/rodadas-de-negocios.

Assim como em 2019, as reuniões serão realizadas no Business Hall, espaço exclusivo para profissionais do audiovisual, em uma área privilegiada da Cidade das Artes. Com acesso apenas para os portadores de credenciais Industry e Industry+, a área oferece amplos lounges para networking, com objetivo de promover a maior interação entre produtores de conteúdo e os executivos da indústria, com salas privativas para patrocinadores e expositores. No espaço também serão realizados workshops de coprodução internacional, encontros com delegações nacionais e internacionais e o Pitching do Audiovisual.

Nessa prévia do mercado presencial existem diversas novas oportunidades de conexão, formação e negócios. Entre as iniciativas estão a série de bate-papo “Diálogos”, o programa itinerante de capacitação “Jornada Criativa” e a parceria inédita do Rio2C com o Cartoon Network, com o lançamento da ação “Pitch-me Cartoonito”, que tem como objetivo selecionar projetos voltados ao público pré-escolar (2 a 5 anos) para o Cartoonito, marca global e multiplataforma da WarnerMedia Kids & Family.

Na série de conversas “Diálogos”, toda quinta-feira, os canais digitais da marca exibem um programa inédito, com a participação de especialistas nacionais e internacionais das áreas de criação, produção, distribuição, negócios, marketing e legislação, entre outros, que compartilham experiências, cases de sucesso e muitas dicas.

A segunda edição da Jornada Criativa, com patrocínio da Petrobras, irá desembarcar nas cidades de Petrópolis, São Gonçalo, Duque de Caxias e Niterói, em fevereiro. Dividido em seis etapas, entre programação online e presenciais, o laboratório contará com atividades até março de 2022. As inscrições são gratuitas e mais informações estão em www.rio2c.com/jornadas-criativas.