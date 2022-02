A Editora Planeta lança, pela coleção Planeta Minotauro, nova edição do livro Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado, clássico do terror, adaptado para o cinema e para a televisão, escrito por Lois Duncan, uma das mais importantes autoras do gênero do terror. A estreia do filme completa 25 anos agora em 2022.

Na obra, quatro adolescentes tentam escapar de um assassino que deseja vingar a morte de um garotinho. Depois de uma noite de muita festa, quatro adolescentes atropelam acidentalmente um garoto de dez anos. Sem querer lidar com as consequências de seus atos, eles abandonam o corpo e decidem fazer um pacto, com a intenção de manter o ocorrido em segredo. No entanto, nem tudo é tão simples, e o sentimento de culpa não será o único problema com que terão de lidar.

No ano seguinte, uma das adolescentes recebe um bilhete anônimo com uma mensagem curta, mas que diz tudo: “Eu sei o que vocês fizeram no verão passado”. Em um romance repleto de reviravoltas e obstáculos constantes, os quatro jovens terão que lutar por suas vidas, fugindo e se escondendo de um assassino que está determinado a fazê-los pagar pelo terrível crime que cometeram.

Sobre a autora: Lois Duncan é a autora de mais de 50 títulos, indo de livros ilustrados para crianças até poesia e não ficção para adultos. É mais conhecida por seus romances de suspense e terror para jovens-adultos, como o grande sucesso Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado. Nasceu em 1934, na Filadélfia, Estados Unidos, e faleceu em 2016.

Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado

Autora: Lois Duncan

Tradução: Pedro Sette-Câmara

Editora: Planeta | Coleção Planeta Minotauro

Páginas: 192

Preço: R$ 41,90