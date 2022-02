Yasmin Thayná, Marcelo D2, Daniel Lieff e Kátia Lund

O Prime Video iniciou as filmagens da nova série brasileira Original Amazon Amar é para os Fortes, que terá sete episódios de 30 minutos, contando a história de duas famílias que enfrentam as consequências do assassinato de uma criança por um policial. Produzida pela Pródigo Filmes, a série é dirigida por Kátia Lund, Yasmin Thayná e Daniel Lieff.

Amar é para os Fortes conta a saga de duas mulheres negras cariocas que veem seus destinos entrelaçados para sempre durante uma operação policial, no Dia das Mães. Rita perde seu filho de 11 anos, Sushi, para a violência policial. Edna é mãe de Digão, o policial que matou a criança. Buscando justiça e redenção, ambas irão enfrentar a corrupção policial e a morosidade do sistema judiciário. Rita terá o apoio de seu filho mais velho, o artista plástico Sinistro, que, junto com a comunidade da Maré, lutará por justiça para Sushi.

Criada por Marcelo D2 e Antonia Pellegrino, Amar é para os Fortes é uma produção da Pródigo Filmes para o Amazon Studios. Francesco Civita e Beto Gauss são os produtores executivos ao lado de Renata Grynszpan, Marcelo D2 e Kátia Lund. A série é escrita por Camila Agustini, que também assina como Story Editor, Antonia Pellegrino, Daniel Castro, Rafael Souza-Ribeiro e Yasmin Thayná, com colaboração de Geovani Martins e dirigida por Kátia Lund, Yasmin Thayná e Daniel Lieff. Rica Amabis é responsável pela trilha sonora original.

A série é estrelada por Mariana Nunes, Tatiana Tibúrcio, Breno Ferreira, Maicon Rodrigues, Bukassa Kabengele, Rui Ricardo Diaz, Vilma Melo, Sain Ktt, Clara Moneke, Don Negralla, Kibba, Liza Del Dala e José Araújo.