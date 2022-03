Estão abertas as inscrições para o Lab Infâncias Diversas, ação do Mif.Kids 2022 - Mercado Internacional de Florianópolis | Conteúdo Infanto-juvenil. O Mif.Kids é uma iniciativa pioneira no Brasil no segmento de audiovisual para infância e se propõe a apresentar, desenvolver, negociar, agenciar e vender projetos dedicados a crianças para o mercado audiovisual.

O objetivo do Lab é aprimorar o desenho narrativo e o pitching de projetos audiovisuais que tenham a diversidade e a pluralidade na infância como tema, universo, protagonismo ou personagens, seja nas telas ou por trás delas, na criação, com equipes diversas e plurais em sua origem. Candidatos(as) podem se inscrever até o dia 8 de abril no www.mostradecinemainfantil.com.br/mifkids. Os nove projetos selecionados serão divulgados no dia 14 de maio.

A iniciativa é uma maneira de apoiar realizadores (as) em seus projetos e prepará-los para uma apresentação ao mercado. Isso se dará por meio de consultorias especializadas que acontecerão entre 1º e 15 de junho. Os selecionados também serão premiados com a participação no Pitching do Encontro de Mercado do Mif.Kids 2022, em Florianópolis, que será realizado de 29 de junho a 1º de julho. Cada autor apresentará seu projeto para uma plateia de até 30 executivos de streamings, de canais, produtoras e distribuidoras. A viagem e a estadia de um representante de cada um dos 9 projetos selecionados será custeada pelo evento.

O Mif.Kids 2022 é uma realização da Lume Produções Culturais em parceria com a Esmeralda Produções, com produção associada de Paulo Barata. Tem o patrocínio do Fundo Setorial do Audiovisual – FSA / BRDE / ANCINE (Agência Nacional de Cinema) / Fundação Catarinense de Cultura – Prêmio Catarinense de Cinema 2019 – Governo do Estado de Santa Catarina.