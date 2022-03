© Laura Campanella

O Paramount+ estreia sua primeira série brasileira de ficção original, “As Seguidoras”, estrelada por Maria Bopp, neste domingo, dia 6 de março, com exclusividade na plataforma premium de streaming. Contando com 6 episódios, a série, criada por Manuela Cantuária, com produção do Porta dos Fundos e VIS Américas, traz uma combinação de suspense com pitadas de humor.

Perfeita para maratonar, já que todos os episódios ficarão disponíveis de uma só vez, As Seguidoras trará grande ênfase em pontos como a cultura do cancelamento e a positividade tóxica.

“As Seguidoras” apresenta a história de Liv (Maria Bopp), uma influenciadora digital que leva sua obsessão por ganhar seguidores às últimas consequências e se transforma em uma serial killer acima de qualquer suspeita. O que ela não sabe é que está sendo seguida pela podcaster de true-crimes Antonia (Gabz), que pode colocar tudo a perder. Ananda (Raissa Chaddad) é também uma influenciadora digital com quatro vezes mais seguidores do que Liv. As duas são rivais, mas vendem para seus fãs uma amizade que não existe.

Quem investiga oficialmente o caso é Rocha (Tati Tiburcio) e Elano (Tatsu Carvalho), uma dupla policial de temperamentos radicalmente opostos, que tenta acompanhar o caso dos assassinatos em série, mas parece sempre estar um passo atrás de Liv e Antônia.

“As Seguidoras” foi desenvolvida e produzida pelo VIS Américas, divisão da ViacomCBS, e Porta dos Fundos, com direção de Mariana Youssef e Mariana Bastos e produção executiva de João Vicente de Castro.