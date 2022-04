O Critics Academy, programa de treinamento direcionado a jovens críticos de cinema de vários países e realizado durante o Festival de Cinema de Locarno, está com inscrições abertas para a edição 2022. Uma iniciativa da Abraccine (Associação Brasileira de Críticos de Cinema) com o apoio do Projeto Paradiso (filantropia com atuação no setor audiovisual) vai viabilizar a ida de um/a brasileiro/a para participar do treinamento durante o festival, entre os dias 2 e 13 de agosto.

Para se inscrever, a pessoa candidata deve cumprir os pré-requisitos exigidos pelo programa: idade entre 18 e 35 anos, inglês fluente na fala e na escrita e experiência prévia e comprovada em crítica ou análise de filmes.

No ato da inscrição, é necessário o envio de currículo em inglês, portfólio com experiência crítica, carta de apresentação para participar do treinamento e foto. Todas as pessoas selecionadas serão credenciadas para cobertura do festival e participarão do Critics Academy durante o evento.

A organização do festival oferece hospedagem e café da manhã, enquanto a Abraccine disponibiliza passagem aérea a um/a brasileiro/a, caso selecionado/a. Se houver mais de uma pessoa brasileira escolhida para o programa, a organização de Locarno irá definir para qual profissional do país irá o apoio de viagem.

As inscrições vão até o dia 8 de maio, realizadas no site do festival https://www.locarnofestival.ch/LFF/about/factory/academy/critics-academy.html.