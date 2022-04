"Como Matar a Besta", de Agustina San Martín

Comemorando mais de uma década de existência, a Sessão Vitrine terá uma nova edição em 2022 apresentando longas inéditos em circuito a partir de 28 de abril. Inovador, o projeto de distribuição coletiva leva a salas de cinema de todo o país uma série de filmes, prezando por um recorte descentralizado e atual da produção audiovisual independente. A cada mês, uma nova obra é lançada em salas de cinema.

Desde seu lançamento, em 2011, a Sessão Vitrine já alcançou mais de 250 mil espectadores em todo o país e lançou filmes que se tornaram clássicos modernos da nossa filmografia. Para a edição deste ano foram selecionados cinco longas: “Como Matar a Besta”, coprodução entre Brasil e Argentina, dirigida por Agustina San Martín; “Seguindo Todos os Protocolos”, de Fábio Leal; “Tantas Almas”, de Nicolás Rincón Gille, coproduzida entre Colômbia, Brasil, França e Bélgica; “Virar Mar”, de Philipp Hartmann e Danilo de Carvalho; e “A Morte Habita à Noite”, de Eduardo Morotó.

Os filmes falam de gênero, sexualidade, pandemia, amor, morte, água. É o cinema como potência para gerar debates em nossa sociedade. Além disso, a nova edição da Sessão Vitrine tem grandes talentos na direção como Agustina San Martin, já premiada em Cannes, os pernambucanos Eduardo Morotó e Fábio Leal, e também atrizes e atores brasileiros de grande talento como Mariana Nunes e João Miguel.

A nova edição da Sessão Vitrine começa no próximo dia 28, com “Como Matar a Besta”. O filme foi exibido em diversos festivais, entre eles Toronto e Festival do Rio, e estará nos cinemas com sessões a preços populares.

Uma das marcas da Sessão Vitrine é ampliar a experiência do cinema para além da exibição, incluindo pré-estreias e debates com diretores, elenco e equipe. E, nesse ano, a novidade é o Podcast Vitrine, no qual um debate sobre cada uma das obras, mediado por convidados de destaque no cinema, será disponibilizado nas plataformas digitais.

A Sessão Vitrine 2022 foi contemplada pelo PROAC Direto 38/2021, programa de fomento do Governo do Estado de São Paulo e Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo.