O 11º Olhar de Cinema – Festival Internacional de Curitiba, que acontece de 1° a 9 de junho, novamente em formato presencial, depois de dois anos acontecendo on-line, também prepara suas atividades paralelas. Uma das mais tradicionais, o CURITIBAlab, já está com as inscrições abertas.

Laboratório de desenvolvimento de projetos do Olhar de Cinema, o CURITIBAlab é voltado exclusivamente para projetos de primeiros longas-metragens de ficção em desenvolvimento e funciona como um espaço de escuta, troca e construção de conhecimentos para quem está começando no universo dos longas.

Nesta edição, a atividade volta ao formato presencial e seis projetos brasileiros de primeiro longa-metragem de ficção serão selecionados para receber, ao longo de 4 dias, consultorias com profissionais do cinema de destaque no cenário nacional e internacional.

As inscrições para a edição 2022 do CURITIBAlab podem ser feitas até o dia 28 de abril, através do site do festival.