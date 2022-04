São Francisco do Sul (SC) se tornará a capital do cinema no fim de maio. O primeiro Festival Audiovisual Latino-Americano, FALA São Chico, realizado pela Associação Cultural Panvision, será realizado entre os dias 25 e 28 de maio. Além das mostras competitivas de documentários – que trarão um pouco da arte cinematográfica da América Latina para o norte de Santa Catarina –, o festival possui agenda focada também em cursos de formação profissional e palestras com profissionais do setor audiovisual, que já estão com inscrições abertas para o público.

As oficinas terão 8h de duração e ocorrem durante os períodos da manhã e tarde nos dias do festival. As palestras, com duração de uma hora, serão na Associação Empresarial de São Francisco do Sul (ACISFS). Todas as atividades são gratuitas, mas as vagas são limitadas. Para participar e garantir a presença, é preciso acessar o perfil da Panvision no site da Sympla e selecionar as atividades desejadas (www.sympla.com.br/produtor/panvision).

Na quinta-feira, 26 de maio, as oficinas iniciam com a Doutora em Comunicação Audiovisual, Pesquisadora da Universidade Complutense de Madri, Espanha, Almudena Muñoz, que abordará sobre “A Pesquisa no Documentário”. Ao longo da semana, o festival ainda recebe o jornalista argentino, Gerente de produção da Acequia TV de Mendoza, Sérgio Romero, com “Documentário com Celular”; o cineasta e arte-educador Fabrício Borges, com “A Realização de Filmes no Ambiente Escolar”; e a oficina “Audiovisual para Pequenos Empreendedores”, ministrada em parceria com o SEBRAE.

As palestras que o público terá a chance de acompanhar nesta primeira edição são Entretenimento e impacto social, com Mariana Mecchi, Diretora de Articulação e Expansão da ALANA – Brasil; Film Commission para o desenvolvimento do município, com o consultor de políticas públicas, Daniel Celli; e Modelos de coproduções regionais e internacional, com Malu Campos, Presidente Honorária da Red Tal – Rede Televisões da América Latina.

Sediado no centro histórico de São Francisco do Sul, o festival de cinema ainda conta com uma programação cultural completa para os participantes que poderão viver o turismo da cidade entre as atividades vinculadas ao evento. Os detalhes da programação serão divulgados em breve.

Mais detalhes sobre o festival podem ser encontrados em falasaochico.com.br.