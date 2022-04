"Medusa", de Anita Rocha da Silveira

O 48º Festival Sesc Melhores Filmes começa, hoje, 6 de abril, e segue até dia 27, oferecendo a oportunidade de ver rever os vencedores do ano na tela do CineSesc, em uma programação com filmes nacionais e estrangeiros que foram destaque em 2021, além de encontros e atividades com realizadores e pensadores do cinema. A edição deste ano também exibe gratuitamente ao público de todo o país, uma seleção de filmes na plataforma Sesc Digital. Na abertura do festival, serão conhecidos os trabalhos de artistas eleitos e eleitas pelo voto popular e júri especializado como os melhores do ano. Apresentada por Adriana Couto, a premiação acontece a partir de 20h, no CineSesc, com transmissão ao vivo no canal do CineSesc no YouTube.

Antes da cerimônia, às 19h, os jornalistas e críticos de cinema Flavia Guerra e Thiago Stivaletti aquecem a premiação comentando sobre os filmes mais votados de 2021. Os vencedores serão conhecidos apenas na transmissão. Após a premiação, a lista completa dos prêmios é disponibilizada no site do Festival. Estiveram em votação nesta edição 305 produções, sendo 197 estrangeiras e 108 nacionais, que receberam mais de 55 mil votos do público.

Ao final da premiação, e abrindo a 48ª edição do Melhores Filmes, o público presente no CineSesc poderá assistir ao filme Medusa, de Anita Rocha da Silveira. Já o público de casa, que estiver acompanhando a premiação pelo Youtube, poderá assistir ao filme A Felicidade das Coisas, de Thaís Fujinaga, na plataforma Sesc Digital, em uma sessão única e exclusiva, após a transmissão. Ambos os longas são inéditos nos cinemas.

Criado em 1974, o Festival Sesc Melhores Filmes é o primeiro festival de cinema de São Paulo. Ele oferece ao público a oportunidade de ver ou rever o que passou de mais significativo pelas telas da cidade. Sua programação é escolhida democraticamente pelo público e pela crítica. Os filmes que participaram da votação deste ano foram aqueles lançados comercialmente nas salas de cinema de São Paulo em 2021. Em 48 anos de realização, o festival já exibiu centenas de longas-metragens brasileiros e estrangeiros. Em 2010, inovou ao ser o primeiro evento do gênero a disponibilizar sua programação com recursos de acessibilidade, como audiodescrição e legendagem open caption, para assegurar a amplitude da ação do Sesc São Paulo na atenção aos diversos públicos.