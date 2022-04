Luis Lomenha, showrunner da série

A Netflix se une ao showrunner Luis Lomenha, à Jabuti Filmes e à produtora Kromaki para iniciar um novo projeto de ficção inspirado na tragédia que ficou conhecida como a “Chacina da Candelária”. O anúncio da produção aconteceu hoje no painel “Fantasia, Ficção e Fatos Reais: desenvolvendo narrativas locais com Netflix”, realizado na tarde de hoje no Rio2C – Rio Creative Conference, do qual Luis participou ao lado de Elisabetta Zenatti, vice-presidente de Conteúdo da Netflix no Brasil, Ana Luiza Azevedo, cineasta e diretora da série Só se For por Amor, e Rodrigo Sant’Anna, ator e roteirista da sitcom A Sogra que te Pariu.

Dirigida por Lomenha e Marcia Faria, a produção acompanha as 36 horas que antecedem a tragédia pelo ponto de vista de quatro crianças. Oriundos de lares desestruturados, esses jovens encontram nas ruas do Rio de Janeiro, e na companhia mútua, uma forma de tocar a vida e, quem sabe, alcançar seus sonhos e viver aventuras – até terem seus futuros interrompidos por uma chacina de repercussão mundial.

Com título ainda em definição, a minissérie de quatro episódios vai misturar realismo, fantasia e afrofuturismo como uma inovação estética para contar a trajetória de crianças que, nessa narrativa, representam milhões de pessoas que vivem nas ruas das grandes metrópoles brasileiras. O que elas poderiam ter sido ou vivido se tivessem sido acolhidas e/ou tivessem tido outras oportunidades?

Para desenvolver o projeto, Lomenha reuniu alguns dos sobreviventes com os roteiristas Renata Di Carmo, João Santos, Luh Maza, Dodo Azevedo e Igor Verde. O roteiro desse drama que cruza cenas de ação, elementos oníricos e realidade surgiu a partir do relato dessas experiências.

Com início das gravações em 2022 e produção executiva de Alessandra Nascimento, Rodrigo Letier, Roberta Oliveira e Fernando Meirelles, a minissérie terá protagonistas interpretados por jovens negros que ainda não atuaram no mercado do audiovisual, selecionados após cinco meses de parceria com diversos grupos artísticos da periferia do Rio de Janeiro. Cada episódio também contará com participações especiais de nomes renomados do entretenimento brasileiro.