A série Amazônia, Arqueologia da Floresta, dirigida por Tatiana Toffoli, ganha sessão especial gratuita de apresentação do primeiro episódio, no dia 28 de abril, quinta-feira, às 20h, no Cinesesc. Produzida pela Elástica Filmes, a obra estreia para todo o Brasil no SescTV, no dia 30 de abril, às 20h.

Dividida em quatro episódios, a série acompanha as pesquisas realizadas no sítio arqueológico Monte Castelo, em Rondônia, conduzida pelo arqueólogo Eduardo Góes Neves. As escavações foram feitas em parceria com os moradores da aldeia Palhal, da etnia Tupari, e mostra como a Amazônia foi transformada pelos povos indígenas ao longo de 6 mil anos, trazendo uma reflexão sobre como a presença humana ajudou a moldar a floresta amazônica, tendo sido ocupada e transformada pelos povos que a habitam há milhares de anos.

Natural de Porto Alegre (RS), a premiada diretora Tatiana Toffoli dirigiu e montou Juruá, que integra o longa-metragem Pessoas Contar para Viver (43ª Mostra); Baré, Povo do Rio (Melhor Realização Artística do TELAS); Louceiras (Menção Honrosa no 14ºFICA); e Chapa (Prêmio no Con-can Movie Festival Japão). Além de diretora, Tatiana também é roteirista e montadora de séries e documentários com foco em cultura, sociedade, saúde e ciências. Em 2006, fundou a Elástica Filmes com sua irmã gêmea, a também premiada diretora Dainara Toffoli.