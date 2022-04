O Prime Video anunciou a produção da série exclusiva O Negociador, thriller policial protagonizado por Malvino Salvador. Com direção de Bel Valiante, a primeira temporada tem produção de Zasha Robles e Gustavo Mello, da Spiral International e Boutique Filmes, respectivamente.

Na série, o capitão Gabriel Menck (Malvino Salvador) é um negociador da polícia e integrante do Grupo de Ações Táticas Especiais, que frequentemente é acionado para resolver situações de crise complexas que acontecem nas ruas e são transmitidas ao vivo na TV, sob os olhares de um país inteiro. A produção acompanha o trabalho intenso do capitão no enfrentamento de assalto a bancos, sequestros passionais, suicidas armados, ameaças terroristas e rebeliões em presídios – casos imprevisíveis e repletos de dramas humanos e escolhas difíceis onde só existem dois resultados possíveis: a vida ou a morte.

A série, escrita por Thomas Stavros, Gabriela Giffoni e José Guertzenstein, conta ainda com Barbara Reiss, César Mello, Emilio de Mello e Rodrigo dos Santos no elenco.