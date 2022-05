O BrLab Santa Catarina é um laboratório de criação e desenvolvimento de conteúdo audiovisual, especialmente desenhado para o mercado e profissionais do estado catarinense. As atividades são divididas em duas etapas e visam promover a capacitação de criadoras/es de conteúdo e produtoras/es audiovisuais locais, além do contato e networking entre profissionais e players de diferentes segmentos da indústria audiovisual. O laboratório acontece presencialmente em Florianópolis (SC) nas duas etapas, e oferece consultorias à distância entre elas.

A primeira etapa vai de 1 a 8 de julho, oferecendo 70 vagas. São 35 vagas para a categoria “criadoras/es de conteúdo audiovisual” e 35 vagas para a categoria “produtoras/es audiovisuais”. Podem se inscrever pessoas físicas e jurídicas, desde que apresentem um projeto ou ideia audiovisual para ser trabalhado no laboratório. As/os selecionadas/os na categoria “criadoras/es de conteúdo audiovisual” serão divididos em quatro workshops, de acordo com seus projetos. São eles: 1) longas ou séries de ficção, 2) longa ou séries documentário, 3) longa ou séries de animação e 4) longas ou séries para público infanto-juvenil. Já as/os selecionadas/os na categoria “produtoras/es audiovisuais”, participarão obrigatoriamente do workshop de 5) planejamento e produção audiovisual, independente da tipologia de seu projeto. Esses cinco workshops acontecem simultaneamente durante toda a primeira etapa, na qual ainda serão oferecidas palestras abertas a todas/os participantes, assim como assessorias individuais entre projetos e tutores. As inscrições para a primeira etapa ficam abertas até 25 de maio, e devem ser feitas exclusivamente pelo formulário no site do BrLab.

De acordo com a categoria de inscrição e tipologia do projeto, as/os selecionadas/os poderão receber tutoria: do diretor, roteirista e animador César Cabral (São Paulo), em projetos audiovisuais de animação; da roteirista e escritora Gabriella Mancini (Rio de Janeiro), em projetos para audiências infanto-juvenis; do roteirista Leo Garcia (Porto Alegre), e da roteirista e cineasta Maria Clara Escobar (São Paulo), em projetos audiovisuais de longa de ficção; da cineasta e roteirista Maíra Bühler (São Paulo) e do roteirista e diretor Teodoro Poppovic (São Sebastião), em projetos audiovisuais de documentário; da roteirista Francine Barbosa (Rio de Janeiro) e do roteirista Marcelo Starobinas (São Paulo), em projetos audiovisuais de série; e das produtoras Nara Aragão (Recife) e Paola Wink (Porto Alegre), que atendem a todos os inscritos como produtoras/es. No último dia da primeira etapa, será promovido uma rodada de pitchings entre criadores/as e produtores/as, visando integrar o mercado local de diferentes regiões do estado e proporcionar parcerias para projetos interessados em participar da segunda etapa.

Os projetos participantes da primeira etapa interessados em participar da segunda, deverão passar por um novo processo seletivo, que escolherá até 24 deles para receber consultorias continuadas à distância durante o mês de agosto. Esse acompanhamento online é uma preparação obrigatória para as rodadas de negócios que acontecem de 24 a 28 de setembro em Florianópolis. Lá, os projetos terão a oportunidade de apresentar seus projetos para players do mercado escolhidos pelo BrLab em parceria com o FAM – Florianópolis Audiovisual Mercosul, que acolherá parte da programação. O objetivo é, além de fomentar projetos e o mercado local, criar vínculos entre os profissionais audiovisuais de Santa Catarina e os núcleos de criação e produção audiovisual em outros! estados e regiões do Brasil.