Ruy e Moacir Santor, autor da trilha de "Os Fuzis" (©MRC/2003)

Por Maria do Rosário Caetano

Semana que vem, dia cinco de julho, Ruy Guerra, de 90 anos, começa a filmar “A Fúria”, fecho de trilogia iniciada em 1964, com “Os Fuzis”, e sequenciada em 1978, com “A Queda”. No elenco, um antigo desafeto, o ator Daniel Filho, de 84 anos. Os dois trabalharam juntos no maior sucesso comercial da história do cineasta moçambicano-luso-brasileiro, “Os Cafajestes”, filme-escândalo que mostrou o primeiro nu frontal de nosso cinema.

Norma Bengell, no auge de sua juventude e beleza, recoberta com alguns grãos de areia, era atormentada no polêmico filme guerreano por dois “cafajestes” interpretados por Jece Valadão e Daniel Filho. Os rapazes perambulavam pelas praias de Cabo Frio, dispostos a se divertir a qualquer custo.

Quando o primeiro longa do jovem cineasta estreou, o mundo veio abaixo. A Igreja o renegou. Em Belo Horizonte, padres usavam o sermão para predicar contra aquela “obra indecorosa”. O público, porém, adorou. Resultado: “Os Cafajestes” vendeu milhões de ingressos. Mas o cafajeste-fotógrafo que aprontava com a jovem nua disparando flashes de sua roleiflex (de um carro em movimento circular), ao lado de Jece Valadão, este sim, o cafajeste-mor, se desentenderia com o diretor-sensação. Seguiria em frente até tornar-se o mais influente e badalado diretor de telenovelas da cada vez mais poderosa Rede Globo.

Agora, passados exatos 60 anos, os dois — Daniel Filho e Ruy Guerra — voltam a trabalhar juntos. Além de Daniel, o elenco de “A Fúria” contará com Lima Duarte, Ricardo Blat, Grace Passô, Simone Spoladore, Higor Campanaro e Júlio Adrião. Em participação especial, dois integrantes do elenco original de “Os Fuzis” — Maria Gladys e Paulo Cezar Pereio. O ator gaúcho trabalhou também em “A Queda”, no qual Lima Duarte teve papel de grande destaque. Atores de imensa importância nos filmes anteriores da trilogia já morreram (Nelson Xavier, Hugo Carvana, Átila Iório, Joel Barcellos, Ivan Cândido e Leonides Bayer).

As filmagens de “A Fúria” vão até seis de agosto. O experiente Ruy Guerra estará no comando de equipe enxuta. Rune Tavares assina a produção-executiva; Luís Abramo, filho do cineasta Fernando Côni Campos, a direção de fotografia; VJ Spetto, a direção de vídeo mapping (apesar de nonagenário, Guerra é chegado em novidades tecnológicas), e Beatriz Peregrino, a direção de arte.

FILMOGRAFIA DE RUY GUERRA

Ruy Alexandre Guerra Coelho Pereira (Maputo, Moçambique, 22/08/1931)

COMO DIRETOR

2020 – Aos Pedaços

2015 – Quase Memória

2004 – Veneno da Madrugada

2000 – Estorvo

2000 – Monsanto

1992 – Me Alquilo para Soñar (TV)

1989 – Kuarup

1988 – A Bela Palomera

1986 – Ópera do Malandro

1983 – Erêndira

1980 – Mueda: Memória e Massacre

1978 – A Queda

1970 – Os Deuses e os Mortos

1969 – Ternos Caçadores

1964 – Os Fuzis

1962 – Os Cafajestes

COMO ATOR

2005 – Casa de Areia, de Andrucha Waddington

1972 – Aguirre, a Cólera dos Deuses, de Werner Herzog

1972 – Os Sóis da Ilha da Páscoa, de Pierre Kast

1968 – Benito Sereno, de Sérgio Roullet

1968 – Os Mendigos, de Flávio Migliaccio

1957 – S.O.S. Noronha, de George Rouquier