Gloria Pires é protagonista e também assina a produção de “A Suspeita”, do diretor Pedro Peregrino, que chega aos cinemas em 16 de junho, com distribuição da Imagem Filmes.

No filme, Lúcia (Gloria Pires) é uma comissária exemplar da inteligência da Polícia Civil do Rio de Janeiro que, diagnosticada com Alzheimer, começa a articular sua aposentadoria. Durante a investigação do que seria seu último caso, descobre um esquema do qual ela vira suspeita. Entre os desdobramentos das investigações e os lapsos de memória, Lúcia agora terá que lutar por sua vida.

“A Suspeita” teve sua première no 49º Festival de Gramado, onde Gloria conquistou o Kikito de Melhor Atriz, e também foi exibido em sessão Hors Concours no Festival do Rio. Com roteiro de Thiago Dottori e argumento do cientista político Luiz Eduardo Soares, “A Suspeita” é uma coprodução da Formata Produções e Conteúdo e da Audaz Filmes.

O elenco do filme conta ainda com outros grandes nomes, como Charles Fricks, Gustavo Machado, Bukassa Kabengele, Daniel Bouzas, Júlia Gorman, Joelson Medeiros, Kizi Vaz, Paulo Vespúcio, Genézio de Barros e Alexandre Rosa Moreno.