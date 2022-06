A programação da 17ª CineOP – Mostra de Cinema de Ouro Preto, que acontece entre os dias 22 e 27 de junho, na cidade histórica, realiza dois importantes encontros anuais – um do setor da preservação, o 17º Encontro Nacional de Arquivos e Acervos Audiovisuais Brasileiros, e ou outro encontro do setor da educação, Encontro da Educação – XIV Fórum da Rede Kino (Rede Latino-americana de educação, cinema e audiovisual). Ambos acontecem presencialmente, no Centro de Artes e Convenções e reúnem mais de 200 profissionais do audiovisual e da educação para debaterem temas que estão no foco dos eixos temáticos desta edição da CineOP visando formação, troca de experiências e conhecimento, intercâmbio de ideias e elaboração de diretrizes e metas para o ano de 2022/2023.

Os interessados em participar e receber certificado de um dos encontros podem se inscrever gratuitamente até o dia 17 de junho, sexta-feira, às 23h59 (horário de Brasília) pelo site www.cineop.com.br.

Com o tema Memória Audiovisual no Brasil: Resistência e Resiliência no Tempo, com curadoria Daniela Giovana Siqueira e Fernanda Coelho, o Encontro Nacional de Arquivos e Acervos Audiovisuais Brasileiros terá uma programação intensa e gratuita composta de debates, diálogos da preservação, case de restauro, sessões de cinema, masterclasses internacionais, workshop e, ainda receber certificado de participação para integrar seu currículo. Participam deste Encontro nomes de destaque do setor da preservação e representantes de Instituições de Guarda de vários estados brasileiros.

Já o Encontro da Educação tem como tema Cinemas e Educações: Diálogos, com curadoria de Adriana Fresquet e Clarisse Alvarenga. A programação reúne atividades, debates, sessões de cinema, masterclasses internacionais, apresentação de projetos audiovisuais educativos, Mostra Educação, que conta com a participação de nomes de destaque de profissionais da educação e da América Latina no centro das discussões deste encontro diferenciado que propõe pensar que outras relações é possível entre cinemas e educações, incluindo seus processos de formação e como são experimentados por diferentes povos.

O debate inaugural dos Encontros, a ser realizado dia 24 de junho, às 10 horas, enfoca o tema central desta edição Preservar, Transformar, Persistir, com a presença de Hernani Heffner, gerente da cinemateca do Museu de Arte Moderna (MAM) do Rio de Janeiro, do curador Cleber Eduardo, de um dos cineastas indígenas mais experientes e os Divino Tresewahú (MT) e do cineasta e indigenista Vincent Carelli (PE), do projeto Vídeo nas Aldeias.

Além de debates, a programação oferece quatro masterclasses internacionais, com Mela Marquez, Diretora Executiva da Cinemateca Boliviana para falar sobre “A Cinemateca Boliviana, preservando o direito cidadão à memória”; com a peruana Teresa Castillo, gestora cultural do projeto A Kombi da Arte com o tema “Dicionários Audiovisuais Comunitários: Revitalização de Línguas Indígenas”; com o cineasta, produtor e educador boliviano Miguel Hilari que vai falar sobre “Cinema Aymara e formação audiovisual” e ainda a presença da cineasta, fotógrafa, animadora e professora argentina Aldana Loiseau, com o tema “A Mãe Terra e as Tradições como Protagonistas no Fazer Cinematográfico de Animação”.

A programação completa do 17º Encontro Nacional de Arquivos e Acervos Audiovisuais Brasileiros e do Encontro da Educação – XIV Fórum da Rede Kino, bem como o regulamento e as inscrições, podem ser feitas no site www.cineop.com.br.