Em sua quarta edição, a Residência Base, produzida por Esmir Filho, Thereza Menezes, Mariana Bastos e Fernando Sapelli, abre as inscrições para a temporada de 2022. A BASE é uma residência de roteiros para cinema que se propõe a deslocar roteiristas do seu ambiente e levá-los para uma imersão na natureza em diálogo com outros roteiristas e consultoria especializada, além de encontros com grandes nomes da área que compartilham sua experiência.

As inscrições poderão ser feitas a partir de 13 de junho, e nesse ano o programa gratuito aceitará roteiristas de todo o Brasil. Interessados devem se inscrever pelo site www.residenciabase.com, até o dia 3 de julho. Os selecionados para a 4ª edição serão divulgados em 3 de agosto, e a residência acontecerá entre 18 e 25 de agosto.

Contando com a participação de profissionais renomados do cinema brasileiro, o programa permite uma discussão aprofundada com os roteiristas selecionados trazendo assim um olhar experiente para seus projetos. Além disso, a consultoria também dará oportunidade a novos talentos.

Para se inscrever, é necessário preencher um cadastro, e enviar um argumento de longa-metragem de 5 (cinco) a 8 (oito) páginas. As inscrições são limitadas a 400 projetos, por isso é importante que os interessados se inscrevam o quanto antes. Uma comissão julgadora, escolhida pela Residência Base, selecionará os projetos para a segunda etapa de entrevistas, e a partir dela, cinco projetos – de ficção, documentário ou animação – serão selecionados.

A residência contará com o apoio do Projeto Paradiso, que tem por objetivo investir em formação profissional e geração de conhecimento com programas de bolsas e mentorias, além de cursos, seminários e estudos. A iniciativa, focada na internacionalização, atua por meio de parcerias com instituições de referência no Brasil e no mundo, criando oportunidades para profissionais em diferentes fases da carreira.

No dia 14 de junho, às 10h, acontecerá um bate-papo aberto com organizadores da Base, uma representante do Projeto Paradiso e ex-participantes da Residência para explicar melhor seu funcionamento e tirar dúvidas do público. A conversa poderá ser acompanhada online pelos interessados (Inscreva-se aqui para participar).

Também como parceiro desse ano, a Base terá apoio do Navega, plataforma de cursos online com mestres da cultura brasileira, que dará para todos os selecionados um curso gratuito a ser escolhido dentro de seu catálogo.

A 3ª edição do projeto, que aconteceu no ano passado, e teve como consultora a cineasta Josefina Trota, contou com mais de 120 inscritos, dos quais 12 foram selecionados para uma entrevista on-line, e, por fim, 5 participaram do programa, que, por conta da pandemia, se restringiu a projetos de roteiristas da grande São Paulo.

Os roteiristas selecionados ficarão hospedados na Pousada Fazenda Maristela (Tremembé), de 18 a 25 de agosto. Também por conta da pandemia, os participantes serão testados antes e após a estadia, e deverão seguir os protocolos de segurança e as orientações da OMS para prevenção da Covid-19.

A Residência Base é um programa realizado com patrocínio da Secretaria da Cultura do Governo do Estado de São Paulo (PROAC), apoio do Projeto Paradiso, Pousada Fazenda Maristela e Navega. E produzido pela Saliva Shots e Claraluz Filmes.