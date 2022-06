Premiado diretor de filmes como “Cinema, Aspirinas e Urubus” e “Estou me Guardando para Quando o Carnaval Chegar”, Marcelo Gomes estreará seu novo trabalho, “Paloma”, no Festival Internacional de Cinema de Munique, que acontecerá de 23 de junho a 2 de julho. O longa marca a estreia de Kika Sena no cinema, no papel da protagonista. Produzido pela pernambucana Carnaval Filmes, em coprodução com a portuguesa Ukbar Filmes, o longa será lançado em cinemas pela Pandora Filmes no segundo semestre desse ano.

Kika, arte-educadora, diretora teatral, atriz, poeta e performer, interpreta Paloma, uma mulher trans que trabalha como agricultora no sertão de Pernambuco. Seu maior sonho é se casar na igreja, com seu namorado Zé (Ridson Reis). Eles já vivem juntos, e criam uma filha de 7 anos chamada Jenifer (Anita de Souza Macedo). O padre, porém, recusa o pedido, mas nem por isso Paloma desistirá de realizar seu sonho.

Marcelo Gomes, que assina o roteiro com Armando Praça e Gustavo Campos, conta que a ideia para o filme veio de uma notícia que leu no jornal. “Era sobre uma mulher transgênero que morava em uma pequena cidade do interior do Pernambuco, e cujo maior sonho era se casar em uma igreja católica, toda vestida de branco. A imagem ficou na minha memória por anos, porque incorporava várias contradições em um único ato. Eu pensei que essa história singular deveria se tornar um filme.”

Em sua equipe artística, “Paloma” conta Pierre de Kerchove (“Eu Quero Voltar Sozinho, “Joaquim”), na direção de fotografia; Rita M. Pestana (“Fortaleza Hotel”) assina a montagem; e a direção de arte é de Marcos Pedroso (“Cinema, Aspirinas e Urubus, “Madame Satã”). O casting foi feito por Maria Clara Escobar. E a preparação de elenco por Silvia Lourenço. A produção do filme é de João Vieira Jr. e Nara Aragão.