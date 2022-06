Estreia dia 30 de junho nos cinemas em São Paulo e nas principais plataformas digitais de compra e aluguel do país, o novo filme de Marcelo Galvão,“Três Vidas e Um Sonho”, documentário que mostra a vida dos personagens do longa-metragem “Colegas”, também dirigido por ele e lançado em 2012, e conta as histórias das mães dos protagonistas e suas relações com os filhos com Síndrome de Down.

O projeto, que surgiu como um estudo para as filmagens de “Colegas” há mais de 10 anos, mostra para o público a independência de pessoas com Síndrome de Down, além de enfrentar preconceitos, estereótipos e promover a igualdade.

Com Ariel Goldenberg, Breno Viola e Rita Pokk no elenco, “Três Vidas e Um Sonho” participou do Calcutta International Cult Film Festival (2021), na categoria “Best Documentary”, além do L’age d’Or International Arthouse Film Festival (2021), também na mesma categoria.

A produção é da Gatacine com distribuição da O2 Play.