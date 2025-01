Série documental da Max aborda a realidade de fotojornalistas de guerra

A nova série documental “Câmera entre Balas” estreia no dia 14 de janeiro na Max e na HBO, às 21h30. Por meio de relatos impactantes, a produção apresenta as histórias de oito consagrados fotojornalistas ibero-americanos que enfrentam situações extremas, como guerras e crises humanitárias, e capturam imagens que marcam o mundo. A plataforma de streaming e o canal exibem um episódio por semana, sempre às terças-feiras.

Acompanhando profissionais de diferentes países que viajaram pelo mundo para registrar momentos importantes, “Câmera entre Balas” explora diversos cenários de caos e revela como o fotojornalismo impacta as comunidades e as vidas das pessoas retratadas. A série traz ao público imagens de arquivo e depoimentos comoventes, que destacam as motivações dos fotojornalistas para estarem nos lugares mais perigosos do planeta. A produção ainda evidencia a paixão e a coragem necessárias para capturar realidade complexas e aborda os desafios emocionais encarados por quem pratica esse tipo de trabalho.

“Câmera entre Balas” apresenta relatos de três fotojornalistas brasileiros: Felipe Dana, vencedor do Prêmio Pulitzer, que busca compartilhar histórias capazes de transformar a forma como as pessoas enxergam o mundo; Adriana Zehbrauskas, ganhadora do prêmio Maria Moors Cabot, cuja trajetória inclui publicações de destaque e a crença na importância de revelar diferentes realidades para outras culturas; e Gabriel Chaim, vencedor de dois Emmy Awards, que narra sua jornada na linha de frente das zonas de conflito mais perigosas do mundo, com o propósito de contar as histórias das pessoas que encontra pelo caminho.

A série é uma coprodução entre a Warner Bros. Discovery e 4You Films. Por parte da WBD, os responsáveis pela supervisão de produção são Sergio Nakasone, Adriana Cechetti e Patricio Díaz. Pela 4 You Films, a direção e a produção executiva são de Tatty Viana, em parceria com Tania Leite.