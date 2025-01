“Quando Eu me Encontrar”, de Michelline Helena e Amanda Pontes, chega ao Canal Brasil

O longa-metragem “Quando Eu me Encontrar”, de Michelline Helena e Amanda Pontes, estreia no Canal Brasil na próxima terça-feira, dia 14 de janeiro. A narrativa tem como ponto de partida o desaparecimento de Dayane. O drama recebeu os prêmios de Melhor Roteiro (Amanda Pontes e Michelline Helena) e Melhor Longa-Metragem (Prêmio da Crítica Abraccine) no Olhar de Cinema – Festival Internacional de Curitiba 2023, e os prêmios de Melhor Direção (Amanda Pontes e Michelline Helena), Melhor Fotografia (Victor de Melo) e Melhor Interpretação (Pipa) no Festival de Cinema de Vitória 2024.

Com o desaparecimento repentino de Dayane, sua mãe Marluce (Luciana Souza) tenta esconder o choque e a dor que sente. Sua irmã mais nova, Mariana (Pipa), passa por dificuldades na escola em meio ao luto. Antônio (David Santos), o noivo de Dayane, enfrenta o vazio deixado por ela e tenta entender suas motivações. À medida que a família busca por respostas, a história explora como a perda e a dor podem transformar as pessoas.