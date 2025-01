Festival Os Filmes que Eu Não Vi, em Salvador, tem exibições inéditas e debates sobre o cinema nacional

Foto: “Estranhos”, de Paulo Alcântara, será exibido na sessão de encerramento do festival

De 15 a 19 de janeiro, a Sala de Cinema Walter da Silveira, em Salvador, abrigará a primeira edição do Festival Os Filmes que Eu Não Vi, idealizado por Sol Moraes e realizado pela Água Doce Produções. O evento tem como objetivo dar visibilidade a filmes brasileiros independentes que, por dificuldades de distribuição, permanecem desconhecidos do grande público.

Ao longo de cinco dias, o festival reunirá e premiará produções de todas as regiões do Brasil, promovendo um panorama diversificado do cinema nacional. Além das exibições, o público será convidado a participar de mesas de debate que discutirão temas fundamentais como produção, distribuição e exibição de filmes no país.

O festival é parte integrante do projeto Os Filmes que Eu Não Vi, concebido para dar espaço a obras que ainda não alcançaram o público. Financiado pela Lei Paulo Gustavo, por meio de edital da SECULT/FUNCEB/DIMAS, o projeto também viabilizou a revitalização de dois espaços de exibição em Salvador: a Sala Walter da Silveira e a Sala Alexandre Robatto. Entre as melhorias realizadas estão a aquisição de novos equipamentos de projeção e som, além da instalação de piso tátil para garantir acessibilidade.

A reabertura das duas salas marca o início de um novo ciclo para esses espaços que, além de exibições, seminários e palestras na Walter da Silveira, terá na Alexandre Robatto espaço para cursos, oficinas e também exibição de filmes gratuitos.

O projeto Os Filmes que Eu Não Vi prevê também exibições mensais, de fevereiro a dezembro, do cineclube Cine GeraSol, na Sala Alexandre Robatto, sempre acompanhadas de debates. Outra importante ação é a consolidação da parceria com a plataforma digital CineBrasil Já, que atua como uma cinemateca virtual, oferecendo acesso contínuo a filmes brasileiros fora do circuito comercial.

A programação completa do festival está disponível em osfilmesqueeunaovi.org.

1º Festival Os Filmes que Eu Não Vi

Data: 15 a 19 de janeiro

Local: Sala de Cinema Walter da Silveira, Salvador (BA)

Entrada: gratuita