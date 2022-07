© Matheus Torres

“A Queda”, filme do diretor Diego Rocha, estreia nos cinemas dia 14 de julho. O longa-metragem, que conta com Daniel Rocha, Gracindo Júnior, Branca Messina, Rodrigo dos Santos, Letícia Bezamat, Gustavo Werneck e Jefferson da Fonseca, no elenco, narra a história de um fotógrafo forense que, para superar o medo de perder o avô doente, e seguir adiante com a sua vida, precisa descobrir a verdade por trás do suposto suicídio de um senhor idoso.

Com produção de Breno Nogueira e Frederico Pequeno, sócios da produtora mineira Dromedário Cinema e Vídeo, e distribuição da O2 Play, “A Queda” tem direção de fotografia de Luke Bryant, indicado como Emerging Cinematographer of the Year, 2017-2018 pela BSC, British Society of Cinematographers, e competiu, em 2020, no Los Angeles Brazilian Film Festival, além do London Independent Film Festival, Seattle Latino Film Festival, Inffinito Brazilian Film Festival, FESTin – Festival de Cinema Itinerante da Língua Portuguesa e o Festival Aruanda do Audiovisual Brasileiro.

Rodado na Zona da Mata e em Belo Horizonte (MG), o longa contou com recursos do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA), patrocínio da empresa Energisa, via Lei de Incentivo à Cultura de Minas Gerais, e apoio do Polo Audiovisual da Zona da Mata de Minas Gerais.