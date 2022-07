Conexões Gramado Film Market tem inscrições abertas

Já consagrado como o espaço dedicado ao mercado do audiovisual dentro do Festival de Cinema de Gramado, o Gramado Film Market chega à sexta edição de volta ao modelo presencial, desdobrando-se em duas etapas: II Mercado Audiovisual Entre Fronteiras (15 a 17 de agosto) e Conexões Gramado Film Market (14, 17, 18, 19 e 20 de agosto), ampliando assim seu calendário e as possibilidades de interação para a cadeia produtiva.

O HUB Universidades abre a programação voltada ao mercado no dia 14 de agosto, com um painel debatendo o setor de games no Brasil. No mesmo dia, ocorrerá a V Mostra Universitária, em parceria com o Coletivo Sigma Cinema. A partir do dia 15, as atividades seguem com a segunda edição do Mercado Audiovisual Entre Fronteiras. O evento é realizado pela Secretaria de Estado da Cultura (Sedac) por meio do Instituto Estadual de Cinema (Iecine), em convênio com a Gramadotur, e tem como objetivo a integração entre produtores e a promoção da coprodução audiovisual da região. A organização selecionou 27 projetos de cineastas do Paraguai, das regiões do Sul do Brasil (RS, SC, PR), noroeste da Argentina e Uruguai, que serão apresentados aos players convidados.

A segunda etapa ocorre durante os dias 14, 17, 18, 19 e 20 de agosto, com o Conexões Gramado Film Market, que segue com a programação composta por painéis, Mostra Universitária e Concurso Interativo. Este ano, o evento terá capacitações sobre planejamento estratégico do conteúdo audiovisual e realidade virtual interativa. Já nas Conexões Diretas, estarão presentes representantes dos players Amazon Studios, Canal Brasil, Circular Media, Disney Brasil, Encripta, Globo Criativos, Globoplay, Paris Filmes e Telecine.

As inscrições para as atividades já estão abertas no site do festival (www.festivaldegramado.net) e vão até o dia 8 de agosto.