Assim como na primeira edição, em 2021, o Fixe vem mais uma vez unir os países que falam português (Brasil, Portugal, Angola, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Guiné Equatorial, Guiné-Bissau e Timor-Leste), através de uma programação cultural que inclui música, artes visuais, teatro, literatura, gastronomia, moda e cinema, categoria que neste ano ganha uma mostra especial e aberta a cineastas brasileiros e estrangeiros, oriundos dos países lusófonos, e que poderão inscrever filmes de longa, média ou curta metragens, desde que lançados há menos de 5 anos.

Serão aceitos filmes de ficção ou documentários. Para as obras brasileiras, é importante que o tema tenha alguma conexão com a lusofonia, como por exemplo fatos e reflexões sobre a história do Brasil, a diáspora africana no país, descolonização e/ou novas conexões e narrativas com outros países que falam português.

A Mostra Fixe de Cinema irá contar com um total de 20 filmes escolhidos por um corpo curatorial, sendo 4 obras brasileiras e 6 estrangeiras entre longas e médias, além de 10 curtas sem restrição de país. Vale ressaltar que a mostra não tem caráter competitivo.

Cada filme poderá ser exibido até duas vezes durante a mostra presencial, que acontecerá entre os dias 25 e 31 de agosto, no espaço Petra Belas Artes, em São Paulo, com ingressos a preços populares. Todos os títulos selecionados também estarão disponíveis gratuitamente para o público nas plataformas de streaming parceiras do evento (Belas Artes À la Carte, para longas e médias, e o Cardume, para curtas), de 1 a 15 de setembro.

O regulamento e o formulário de inscrição da mostra estão disponíveis no site oficial do projeto, www.fixefestival.com.br.