Com sede em Lille (França) desde 2018, o Series Mania Forum tornou-se o maior evento dedicado exclusivamente a séries de televisão do mundo. Seu festival oferece estreias mundiais exclusivas das maiores séries internacionais, dando ao seu público – até 72.000 espectadores – oito dias de descobertas, festas e masterclasses, com algumas das mais influentes personalidades no mundo dos seriados. Ao mesmo tempo, Series Mania recebe mais de 3.000 profissionais da indústria da TV e streaming para o Series Mania Forum e Lille Dialogues.

Para incentivar jovens talentos de todo o mundo, o Series Mania lançou, neste ano, o Seriesmakers, fomento que visa apoiar diretores de longas-metragens, que já participaram de algum festival audiovisual, em seus primeiros projetos de séries, com bolsas de até 50 mil euros.

Diretores brasileiros interessados na inscrição precisam ter exibido pelo menos um longa-metragem de ficção na seleção oficial de um festival de cinema de categoria A nos últimos cinco anos (2017-2022). Os diretores elegíveis podem se apresentar em equipes de diretor-produtor ou diretor-roteirista.

O prazo para inscrição é até 15 de setembro de 2022.

Dez equipes com uma ideia para uma série de TV serão selecionadas para participar de um programa de formação sob medida. Um júri vai premiar duas equipes com uma bolsa de 50 mil euros cada, para desenvolver um roteiro-piloto e um argumento completo com suporte adicional da Divisão de Conteúdo do Beta (casa de conteúdo europeia Beta Group), dirigido pelo diretor de conteúdos Koby Gal Raday.

As duas equipes vencedoras serão convidadas para o Series Mania Forum para apresentar seus projetos às personalidades mais influentes da indústria audiovisual, emissoras, plataformas, coprodutores e financiadores. Além disso, será dado um terceiro prêmio, de 20 mil euros, da Kirch Fundation, a um talento emergente. A iniciativa é liderada por Laurence Herszberg, diretora feral do Series Mania, e Koby Gal Raday, diretor de conteúdo do Beta Group. Como resultado, este programa exclusivo oferece um valor total de 120 mil euros em bolsas.

Cada equipe será acompanhada de perto por criativos experientes, como a produtora alemã Janine Jackowski, a escritora e roteirista israelense Ronit Weiss-Berkowitz, a produtora internacional de desenvolvimento Isabelle Lindberg Pechou e o produtor, diretor e showrunner brasileiro Felipe Braga.