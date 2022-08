A cultura LGBTQIAP+ em “De Repente Drag”

Após abrir o Rio LGBTQIA+ Festival de Cinema 2022, “De Repente Drag” estreia nos cinemas dia 4 de agosto, com distribuição da Elo Company e produção da Matraca Entretenimento.

Com roteiro e direção de Rafaela Gonçalves e filmado em São Luís do Maranhão, o longa-metragem acompanha Julião (Ruan do Vale), um repórter cansado de ser a piada no jornal onde trabalha. Com sorte, ele e sua amiga Yasmin (Brena Maria) esbarram em Lohanny (Frimes), que denuncia um caso de tráfico de pessoas após participar do maior concurso de Drags do Nordeste, na agência NorDrags. Julião percebe ali sua oportunidade de mudança de cargo, mas, para isso, vai precisar se despir dos preconceitos e mergulhar no universo Drag, como parte de sua investigação.

O filme, que fez parte do Selo ELAS 2020 – iniciativa da Elo Company que visa fomentar o cinema feito por mulheres, na intenção de impulsionar a equidade de gênero no audiovisual –, é o primeiro longa-metragem do Maranhão a ter uma diretora preta, e o segundo da história do Estado a ter uma diretora mulher (o primeiro foi em 2019).

“De Repente Drag” mistura comédia e suspense, e apresenta um elenco diverso e com participações especiais. Silvero Pereira foi o ator convidado para o longa e interpreta Pepita Ruiz, uma pessoa importante para a investigação de Julião. Além de Silvero, o filme conta com as participações especiais de Kaya Conky, Pepita, Potyguara Bardo, Rochelle Santrelly, Sangalo Schneider, Silvetty Montilla e Tchaka.

O longa estará em cartaz em cinemas das praças de São Luís do Maranhão, Salvador, São Paulo e Rio de Janeiro.