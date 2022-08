Fábio Porchat está em “O Palestrante”

Guilherme (Fábio Porchat) está cansado de sua vida e, no desembarque de um aeroporto, vê uma oportunidade de mudá-la. Em “O Palestrante”, comédia romântica dirigida por Marcelo Antunez e escrita por Porchat e Claudia Jouvin, Guilherme assume o lugar de um palestrante motivacional.

O elenco também conta com Antônio Tabet, Maria Clara Gueiros, Otávio Muller, Miá Mello, Paulo Vieira, Rodrigo Pandolfo, Debora Lamm, Ernani Moraes e com as participações especiais de Evandro Mesquita e Letícia Lima.