Abertas as inscrições para o 15º Santa Maria Vídeo e Cinema

O 15º Santa Maria Vídeo e Cinema (SMVC) está com inscrições abertas para a Mostra Sinprosm de Curtas-Metragens de Santa Maria e Região, até o dia 10 de novembro, pelo site oficial do festival, https://smvc.com.br.

No ano em que completa 20 anos de evento, o formato do SMVC será diferente: a mostra local ocorre no dia 30 de novembro, no Centro de Convenções da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), e a Mostra Nacional de Curtas-Metragens Brasileiros, em março de 2023, no já consolidado espaço na Praça Saldanha Marinho, no coração da cidade, com a exibição dos filmes selecionados.

Podem ser inscritos, gratuitamente, curtas-metragens finalizados a partir de 1º de janeiro de 2021, com até 25 minutos de duração, incluído os créditos, e não inscritos em edições anteriores do SMVC. O festival conta com as categorias Animação, Documentário e Ficção.

Os realizadores e realizadoras precisam ser moradores de Santa Maria e/ou cidades com até 70 km de distância de Santa Maria. Os trabalhos inscritos só serão aceitos se forem falados, dublados ou legendados em português.

Durante o festival serão realizadas homenagens para nomes que se destacam no cenário nacional e local na área do audiovisual. Os nomes dos homenageados serão divulgados em breve.