“O Comedy Club” é o primeiro filme tocantinense a estrear em circuito nacional

“O Comedy Club”, longa-metragem produzido e distribuído pela SuperOito Produções, empresa de Palmas (TO), trata-se de uma comédia escrita e dirigida por André Araújo, cineasta atuante na região norte desde 2002, que lançou o primeiro longa coletivo do Tocantins, “Palmas, Eu Gosto de Tu”.

O filme conta a história de Daniel, um tocantinense que chega a São Paulo para tentar a vida e acaba descobrindo uma vocação que será muito útil, quando ele se vê obrigado a voltar para sua cidade natal.

É uma homenagem à comédia brasileira, passando por seus gêneros, estilos, além de diversas citações e homenagens entranhadas nas aventuras de Daniel e a trupe de pessoas engraçadas que passam a lhe cercar.

“O Comedy Club”, realizado com recursos do Fundo Setorial do Audiovisual, tem estreia marcada para 27 de outubro, nas salas de cinema, sendo o primeiro longa tocantinense a ser comercializado em circuito nacional.