Marcos Jorge e Marcelo Botta lançam a comédia “Abestalhados 2”

A franquia de “Abestalhados” começa logo pelo 2º filme da série, já que o primeiro longa nunca existiu. Dirigido por Marcos Jorge (“Estômago”) e Marcelo Botta (“Adnet Viaja”), com produção da Zencrane Filmes, coprodução da Salvatore Filmes, e coprodução e distribuição da Buena Vista International, o longa chega aos cinemas brasileiros em 27 de outubro.

Anárquico e divertido, “Abestalhados 2” acompanha as aventuras e batalhas de uma pequena produtora nacional, Mother Fake, tentando fazer um blockbuster: “Acelerados 2”.

O primeiro também nunca existiu, pois, acreditam eles, o primeiro filme só serve para preparar o sucesso das sequências, então, é melhor fazer direto o segundo.

Paulinho Serra interpreta o diretor Paulo Carmo, um sonhador, que faz de tudo para terminar seu filme. Manuel Oliveira (Raul Chequer) é o roteirista intelectual que não quer se vender às exigências do mercado. Leandro Ramos faz Eric Rios, diretor de produção e técnico de som, na verdade, um faz tudo, que está sempre preocupado com a falta de dinheiro. E, por fim, há o diretor de fotografia Alex Balas (Felipe Torres), um sujeito de bom coração, mas ingênuo, repleto de talento, que sabe filmar um noir como ninguém.

E há também o filme-dentro-do-filme. “Acelerados 2” é uma superprodução do cinema nacional, combinando algumas das maiores tendências da atualidade: filme de super-herói com filme policial e de favela. Um projeto caríssimo, cujo orçamento acaba, com eles tendo filmado somente a primeira sequência, e tem no elenco Alexandre Rodrigues, José Loreto, Wanderlei Silva e Wellington Muniz, o Ceará.

Marcos Jorge, que além de diretor também é um dos roteiristas. Além de Jorge e Botta, o roteiro também conta com Pedro Leite (“Choque de Cultura”) e Gabriel Di Giacomo (“Marcha Cega”). A produção é assinada por Cláudia da Natividade. A equipe criativa do filme traz Rhebling Junior, diretor de fotografia especializado em cenas de ação; Claudia Terçarolli (“Gosto se Discute”), na direção de arte; Joaquim Moreno, na direção de efeitos visuais; e o maestro Ruriá Duprat assina a trilha sonora.