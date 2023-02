Betway compara efeitos no sono das pessoas entre filmes de comédia e de terror

Fonte: Unsplash

Os gêneros de terror e de comédia costumam ser os mais populares, seja no universo do cinema ou até mesmo nos serviços de streaming. No entanto, essas duas categorias são totalmente diferentes, e causam efeitos completamente opostos nas pessoas. O blog da Betway realizou uma pesquisa para mostrar isso, com foco no sono de quem assistiu aos filmes. Os resultados não surpreendem, mostrando que o nosso cérebro absorve de maneiras bem diferentes esses dois tipos de conteúdo.

Essa experiência foi feita de maneira simples, e não envolveu apenas a atividade de ver filmes de comédia ou de terror. Na verdade, foram 14 ações diferentes analisadas, onde o foco foi a qualidade do sono, inclusive com uma nota final. Alguns aspectos foram considerados, como o tempo médio acordado durante a noite e também a qualidade em si, como explica o artigo da Betway Insider. Com tudo isso, foi possível entender melhor o estudo e as diferenças entre as produções para o cinema.

No caso dos filmes de terror, o sono das pessoas foi afetado de maneira negativa. A nota para essa atividade, segundo o estudo, foi de apenas 1,3. Não é preciso explicar que foi a pior do ranking, perdendo até mesmo para quem assistiu programas de TV de crimes reais. Afinal, a qualidade do sono avaliada foi de apenas 65%, e o tempo acordado durante a noite fora de 26 minutos. Uma avaliação ruim que mostra como assistir filmes de terror pode ser um desafio, principalmente durante a madrugada.

Enquanto isso, para quem gosta de ver comédia, os resultados são excelentes. A atividade ficou na terceira colocação do ranking, com uma nota final de 8,7. Se as pessoas achavam que assistir TV ou cinema antes de dormir era ruim, por conta do som ou da iluminação, o estudo mostra o oposto. O mais importante é o conteúdo, e não apenas a luz projetada nas pessoas. A qualidade do sono foi de 87%, com o teste mostrando um tempo médio gasto acordado durante a noite de apenas 14 minutos.

Boas indicações

A pesquisa mostra que um bom filme de comédia pode fazer bem ao sono, e assim também melhor a saúde das pessoas. Existem vários estudos comprovando que uma noite de descanso é essencial para qualquer um. Por isso, se quiser aproveitar e pegar um cinema com esse objetivo, pode assistir “Desapega!”, a comédia dirigida por Hsu Chien que está em exibição desde o início de fevereiro. As atrizes Glória Pires e Maisa são as principais estrelas do enredo de comédia.

Se está em busca de filmes antigos, ou clássicos, do gênero, não faltam listas com boas indicações. A verdade é que a comédia é uma categoria popular, e não faltam estreias todos os meses, principalmente com os serviços de streaming. Pode valer a pena dar uma olhada, e assim ficar por dentro do que está acontecendo na indústria do entretenimento, sobretudo com enredos que nos fazem rir.

É claro que a pesquisa feita pela equipe da Betway, site de jogos de online casino, não é uma garantia que todo filme de comédia faz isso. A qualidade da produção é importante, pois a ideia é você consumir um conteúdo leve que o deixe relaxado. Não é sempre que gostamos de uma comédia, e isso é um risco que pode atrapalhar o sono. Faz parte de quem gosta de consumir novas produções, e está sempre dando espaço para lançamentos.

Longe do terror

O problema principal dos filmes de terror é a produção de pesadelos, pois algumas cenas podem ficar presas na mente das pessoas. A pesquisa mostra isso de maneira indireta, pois a atividade de assistir filmes de terror foi a que registrou as pessoas com mais tempo no sono REM. Essa é a categoria do ciclo de descanso onde acontecem os nossos sonhos, ou então pesadelos, caso tenha acabado de ver algum filme brasileiro do gênero.

A Betway fez um levantamento curioso, mas que não surpreende. Afinal, é comum que as pessoas tenham dificuldade de dormir logo depois de um filme de terror. A boa notícia vai para quem gosta de filme de comédia, uma boa dica para fazer o descanso noturno ser de qualidade alta.