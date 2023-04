Sérgio Andrade lança a ficção científica “A Terra Negra dos Kawa”

O longa de ficção científica “A Terra Negra dos Kawa”, do diretor Sérgio Andrade, depois de participar de festivais, entre eles a Mostra de São Paulo e o Festival do Rio, estreia em circuito nacional dia 20 de abril. No elenco estão Mariana Lima, Felipe Rocha, Marat Descartes e os Kawa, vividos por atores indígenas da mesma família – Severiano Kedassare, Emerlinda Yepario e os filhos Kay Sara e Anderson Kary-Bayá – da etnia dos Tarianos. O filme também apresenta atores indígenas das etnias Saterés, Tikuna e Tukanos. A produção é da Rio Tarumã Filmes e a distribuição é da Livres Filmes.

“A Terra Negra dos Kawa”, filmado em 2017, se tornou com os anos cada vez mais relevante em relação aos debates atuais sobre a demarcação de terras indígenas e as ocupações ilegais.

No filme, um grupo de cientistas faz escavações em terrenos no interior do Amazonas em busca de uma terra preta fértil, usada para fins agrícolas. Conforme se aproximam do sítio dos indígenas Kawa, notam que a terra adquire poderes energéticos e sensoriais.

As filmagens de “A Terra Negra dos Kawa” aconteceram em locações da cidade de Manaus e nos arredores do município de Iranduba/AM, a 39 km da capital, onde foi alugado um sítio que se tornou o “Sítio dos Kawa”.

Locações na pista do aeroporto internacional Eduardo Gomes, de Manaus, possibilitaram a inclusão de imagens de aviões abandonados, que adicionaram um componente ao clima do filme.