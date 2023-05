“Bem-Vinda, Violeta” é inspirado no romance “Cordilheira”, de Daniel Galera

“Bem-Vinda, Violeta” estreou na Argentina no dia 23 de fevereiro, com o título “La Residencia“. Em novembro de 2022, o longa ganhou o prêmio de Melhor Filme no Festival de Austin (Austin Film Festival – AFF). No Festival do Rio, em outubro, Grandinetti foi premiado com o Troféu Redentor de Melhor Ator. Já em julho, na 25ª edição do Brooklyn Film Festival, Fraiha conquistou o Spirit Award na categoria Longa-Metragem de Ficção.