Eleito melhor documentário em Gramado estreia no Canal Brasil

O Canal Brasil exibe o inédito “Um Par pra Chamar de meu” no dia 4 de agosto, às 19h30. O documentário é o primeiro longa de Kelly Cristina Spinelli e conta a história de cinco mulheres que saem para bailes acompanhadas de personal dancers. No Festival de Gramado de 2022, a obra foi a vencedora do prêmio de Melhor Filme em Documentário Brasileiro.

O longa parte da história de Eni Spinelli, mãe da diretora, que descobriu na dança um novo mundo. O documentário explora o universo dos bailes e dos personal dancers, homens contratados para dançar. Através de entrevistas com Eni, mais quatro mulheres e os rapazes que prestam o serviço, o filme aborda temas como solidão, sexualidade e privilégio entre as mulheres da terceira idade.